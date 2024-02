LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Nicolò Martinenghi vuole il podio nei 100 rana! Attesa per Benedetta Pilato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI17.01: C’èal via della finale dei 100 rana che apre il programma. Questi i protagonisti: 1 WILLIAMSON Sam AUS 19 DEC 1997 59.35 2 MATZERATH Lucas GER 3 MAY 2000 59.30 3 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 58.87 4 PEATY Adam GBR 28 DEC 1994 58.60 5 FINK Nic USA 3 JUL 1993 58.73 6Nicolo ITA 1 AUG 1999 59.13 7 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 59.33 8 SHYMANOVICH Ilya NIA 2 AUG 1994 59.40 17.00: La serata si chiude con la finale dei 200 misti dove la statunitense Douglass è la grande favorite. Attenzione a Pickrem, Yu e Gorbenko 16.58: Non ci sono azzurri ma è previsto grande spettacolo nelle semifinali dei 200 stile libero con tanti campioni in vasca, nonostante le ...