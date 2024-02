LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | incredibile | fuori Meilutyte! Pilato e Castiglioni in semifinale senza splendere

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI8.30: Il lettone Rullis si impone nella seconda batteria dei 200 stile libero con il tempo di 1’52?42 8.27: Sobers delle Barbados vince la prima batteria dei 200 stile libero con 1’53?93 8.24: Queste le semifinaliste dei 100 rana: Tang, Schouten, McSharry, Zmushka, Yang, Teterevkova, Sim, Sztandera, Hansson,, Angus, Haughey,, Ceballos, Van Niekerk, Mamie 8.22: Clamoroso!!! Eliminata Ruta Meilutyte. La lituana se l’è presa troppo comoda dopo una grande partenza ed ha chiuso in 1’07?74., quinta, è dentro con un tranquillo 1’07?24. Vince Zmushka con 1’06?77 davanti a Teterevkova con 1’06?85. Due azzurre in8.19: Tang con 1’06?16 vince la ...

MONDIALI 2024 - LIVE Day 11, lunedì 12 febbraio! Da Castiglioni a Pilato e Quadarella, quanti Azzurri nella vasca di Doha 2024. Segui il LIVE di Eurosport.it.Martinenghi vuole una medaglia e torna a sfidare Peaty nei 100 metri rana. Debutto per Benedetta Pilato e Simona Quadarella. Il Setterosa sfida la Grecia e cerca il pass olimpico ...Presso l'Aspire Dome di Doha tutto è pronto per il secondo giorno di gare di nuoto in vasca dei Campionati mondiali di Doha 2024. Dopo le emozioni della ...