LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 17 00 subito Martinenghi | poi Pilato e Castiglioni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DI SIMONA QUADARELLA LA CRONACA DI BENEDETTAORARI E PROGRAMMA DELLE FINALI 9.46: L’appuntamento è per questo pomeriggio17.00 con la seconda sessione di finali del Mondiale di Doha 9.45: Si chiude con la conquista di un altro posto in finale (è il quarto finora) per l’Italia: Simona Quadarella entra nella finale di domani ai 1500 stile con il miglior tempo. Avanti anche Pasquino e Lamberti nei 100 dorso, oggi in semifinale,senza brillare nei 100 rana. Non bene De Tullio e Ciampi, fuori dalla semifinale dei 200 stile libero 9.44. Queste le finaliste dei 1500 stile libero: Quadarella, Gose, Li, Gough, Kirpichnikova, Tang, Thomas, ...