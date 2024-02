LIVE Musetti-Griekspoor | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | inizia il match L’azzurro è davanti nel ranking ma non parte favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALorenzoal servizio 19.39 Sta per concludersi il palleggio di riscaldamento. Non ci sono confronti diretti tra i due. 19.33 Con qualche minuto di ritardo scendono in campo! 19.28 Siamo ormai prossimi all’inizio della sessione serale della prima giornata qui a, che procederà poi con Auger Aliassime-Cressy. Oggi si sono concluse 2 partite del tabellone principale del torneo: Raonic ha battuto De Jong 7-6 (5), 6-4 e Goffin ha regolato Prizmic 6-4, 6-7 (12), 6-1. 19.22 Tre sole posizioni a favore del giocatore italiano nelATP, argomento ‘cocente’ della stagione di(26°) avrebbe un’occasione d’oro, nei tornei di febbraio e marzo, di ...