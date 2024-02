LIVE Musetti-Griekspoor 6-3 | 6-7 | 1-0 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 In rete il rovescio dell’olandese. A-40 Bravoa scendere a rete e a chiudere con la volèe di rovescio. 40-40 Aveva fatto un miracolocon un recupero di dritto in back, che gli era poi valso un facile passante di rovescio. C’era il lungolinea, è andato diagonale mettendo fuori, purtroppo. 30-40 Servizio slice e rovescio lungolinea all’incrocio dell’olandese. 15-40 SPLENDIDO PASSANTE STRETTO DI ROVESCIO!!! 15-30 Servizio slice e rovescio di. 0-30 Largo anche questo dritto dopo il servizio. 0-15 Palla corta non uscita benissimo a, che però ringraziache mette in rete il dritto. 1-0 Bene questo primo gioco per. 40-15...