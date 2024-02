LIVE Musetti-Griekspoor 6-3 | 5-6 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | turni di servizio dell’azzurro sempre più “bollenti”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Benead attaccare con il dritto lungolinea e a mettere sulla riga la volèe di rovescio. 40-30 Ace (9°). 30-30 Lungo il dritto inside in di. 30-15 Ottimo dritto incrociato dell’olandese, che si apre il campo per chiudere a rete. 15-15 Back in rete di, ottima risposta dialla prima dell’olandese. 15-0, dritto e volèe. 5-5 Regalo con il rovescio sulla seconda di! 40-30 GRAN PRIMA! 30-30 Gran recupero disulla smorzata di. 30-15 ACE (4°)! 15-15e dritto! 0-15 Errore di rovescio di. 5-4 Niente da fare. Altra prima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Dritto inside in del l’olandese . 40-0 Prima vincente. 30-0 Non resta in campo il passante di dritto ... (oasport)

Un successo in Olanda permetterebbe a Jannik di scavalcare Medvedev (assente nel torneo ATP 500) per 5 punti e diventare il nuovo numero 3 del ranking: sarebbe il primo italiano a riuscirci nell’era O ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro di 1° turno dell'ATP 500 di Rotterdam tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor. L'azzur ...Quattro tornei in programma su Sky fino a domenica con sette azzurri in giro per il mondo. Riflettori puntati su Rotterdam dove tornerà in campo Jannik Sinner dopo il trionfo agli Australian Open. In ...