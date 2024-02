LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers | Super Bowl 2024 in DIRETTA | alle 00 30 il via dell’atto decisivo per l’assegnazione dell’anello

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.10 All’giant Stadium di Paradise, Nevada, si riaffronteranno le due compagini che si resero protagoniste delLIV. In quel caso, a vincere furono icon il punteggio di 31-20, trainati da unPatrick Mahomes, MVP di quella finale. 00.05 Amici di OA Sport, buonanotte e ben ritrovati alladi-San, match valevole per ilLVIII, edizione numero 58 della finale della National Football League. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

Cresce negli usa l'attesa per il Super Bowl, la partita dell'anno che vede scontrarsi i San Francisco 49ers e i Chiefs di Kansas City. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pubblica una foto del 1 ...Super Bowl 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la finale NFL tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Tutte le informazioni ...