LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 3-10 | Super Bowl 2024 in DIRETTA | californiani avanti di sette lunghezze a metà gara

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.18 Fra pochi minuti avrà inizio l’half-time show, il momento extra-sportivo più iconico del. Sul palco che sta per essere allestito si esibirà Usher, uno degli esponenti più conosciuti del R&B. 02.15 La primadisi chiude con il punteggio di 10-3 in favore di San. Isono meritatamenteper quello che hanno fatto vedere sul rettangolo di gioco: ciò che ha colpito di più è stata la capacità di arginare con estrema facilità Patrick Mahomes, decisamente sottotono fino ad ora. In un match avaro di emozioni fin qui, l’unico touchdown porta la firma di McCaffrey a -4’23” dalla fine del secondo quarto. 0.00 FINISCE IL SECONDO ...

14.12 Subito liberato Juszczyk dal lancio di Purdy, guadagna metri San Francisco con il primo down. 15.00 ...

2.44 Il giocatore più cercato da Mahomes è Pacheco, il quale però questa volta non penetra tra le linee ...

(ANSA) - LOS ANGELES, 11 FEB - La spy story dal cast stellare "Argylle - La super spia" resta in vetta al botteghino di Stati Uniti e Canada, in questo fine settimana in cui gli americani più che dava ...Cresce negli usa l'attesa per il Super Bowl, la partita dell'anno che vede scontrarsi i San Francisco 49ers e i Chiefs di Kansas City. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pubblica una foto del 1 ...È tutto pronto per la sfida finale che decreterà la squadra vincitrice della Nfl, arrivata alla sua 58ª edizione: tutti i dettagli ...