LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 13-16 | Super Bowl 2024 in DIRETTA | Jennings riporta avanti i californiani

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 TOUCHDOWN SANOOOO!SS! Purdy imbuca alla perfezione il pallone per l’inserimento del compagno di squadra che, dopo aver saltato un paio di avversari con una veronica, riesce ad entrare nella end zone!-SAN13-16! 12.11 Kittle riesce ad agganciare con le unghie il pallone oltre la linea immaginaria in una situazione di quarto down, di nuovo quattro attacchi a disposizione per i. 14.20 Giocata decisamente coraggiosa di Purdy, il quale ha provato a servire un Samuel entrato nella end zone dei, ma il pallone non è mai arrivato nelle mani del giocatore dei. 14.48 Ricezione preziosa di Aiyuk sul lancio di Purdy, San ...