LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 13-10 | Super Bowl 2024 in DIRETTA | i detentori del titolo sono in vantaggio a fine terzo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 SI CHIUDE IL-SAN13-10! 1.33 Ottimo lavoro di Jennings, il quale varca con il pallone tra le mani la linea immaginaria per andare in primo down. 2.10 McCaffrey riesce ad avvicinare la sua squadra alla linea immaginaria, 3&5 la situazione per i. 2.23 Il match ha incredibilmente cambiato inerzia da un momento all’altro. Dopo l’intervallo, la formazione della California ha approcciato la sfida con molta meno convinizione rispetto agli avversari, più freschi dal punto di vista fisico. 2.28 TOUCHDOWNSSYYY! VALDES-SCANTLING! Mahomes trova il varco per servire il numero 11, il quale non viene marcato e può entrare senza ...