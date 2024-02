LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 0-3 | Super Bowl 2024 in DIRETTA | i californiani passano in vantaggio con la trasformazione di Moody

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Purdy viene fermato con eccessiva vigorosità da Bolton, fallo fischiato contro. 12.00 Pacheco perde il possesso del pallone a pochi yard dal possibile touchdown, iriescono a salvarsi recuperando la palla. 12.46 Lancio spaziale di Mahomes per lo scatto di Hardman, fermato a una decina di yard dalla end line! 13.30 Rice riesce a varcare la linea immaginaria per riguadagnare il primo down. 14.39 Mahomes cerca Pacheco, il più ispirato tra gli uomini di velocità di, ma al momento la difesa deitiene botta. 14.48calcia e riesce a far passare il pallone tra i pali della porta dei, isi portano avanti nel ...