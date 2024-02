LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 0-10 | Super Bowl 2024 in DIRETTA | i californiani allungano con McCaffrey

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.44 Il giocatore più cercato da Mahomes è Pacheco, il quale però questa volta non penetra tra le linee difensive avversarie. 3.36 Iriescono a varcare la linea immaginaria,può ripartire con il primo down da posizione più avanzata. 4.23 TOUCHDOWN SANOOOOO!! Pallone di Jennings ben lanciato sulla destra per lo scatto del numero 23, il quale infila con estrema facilità la difesa avversaria per involarsi verso la end line! Moody non sbaglia la trasformazione, arrivano sette punti in totale per i-SAN0-10! 4.48 Sneed reagisce con una manata rifilata ad Aiyuk, Sanpossono ...