LIVE Italia-Grecia | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | Setterosa al bivio verso le Olimpiadi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per i quarti di finale deidi: ilsfiderà per un posto in semifinale le elleniche alle ore 18.30ne. In palio oggi per le azzurre, però, c’è molto di più: ricordiamo infatti che aisono in palio gli ultimi due pass per i Giochi di Parigi: ilè ancora alla ricerca della qualificazione olimpica assieme ad altre due squadre, ovvero Canada ed Ungheria, le quali quest’oggi scenderanno in acqua ...