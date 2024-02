LIVE – Italia-Grecia 9-13 | pallanuoto femminile | quarti di finale Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Latestualedel quarto didell’dicontro laneidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo la vittoria del girone, il Setterosa incontra la formazione ellenicamente ai: in caso di vittoria sarà quasi sicuramente qualificazione olimpica. Sfida sulla carta equilibrata, ma le ragazze di Carlo Silipo sanno di potersi giocare le loro carte. L’appuntamento è alle ore 18.30ne di lunedì 12 febbraio all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedel match dei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo tempo. A metà partita Italia-Grecia 3-7. E’ proprio dura amici. Non sarebbe giusto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo possesso per l’Italia. Recuperare 4 gol in 8 minuti ? Serve più di un miracolo. Purtroppo il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricapitoliamo la situazione: l’Italia dovrà finire davanti al Canada nel tabellone per il 5° posto per ... ()

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO Programma, Orari, Tv e streaming dell 12 febbraio ai Mondiali di nuoto di Doha - I favoriti gara per gara - Le favorite ga ...Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: il cast (attori) completo della serie tv in onda il 12 e 13 febbraio 2024 su Rai 1 ...Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 12 febbraio. Tutte le info ...