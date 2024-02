LIVE Italia-Grecia 9-12 | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | ultimi 4 minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARicapitoliamo la situazione: l’dovrà finire davanti al Canada nel tabellone per il 5° posto per strappare l’ultimo pass olimpico, che sembra veramente diventato maledetto. 1’46” Parata di Banchelli. Time-out Silipo, ma per cosa? Non comprendiamo. 2’15” Perde palla il Setterosa, non si sta più giocando. 2’32” Recupera la sfera Picozzi, ma non c’è più tempo. 3’17” Murata la conclusione di Viacava in 6 contro 5. Il Setterosa ha smesso di crederci. Lasi conferma una bestia nerissima per l’, che ora dovrà pensare al tabellone per il 5° posto. 3’42” Adesso è finita per davvero. V. Plevritou a segno con l’ennesima superiorità numerica.9-13. 4’20” Cocchiere riceve al centro, ma qui il fallo non ...