LIVE Italia-Grecia 7-11 | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | ultimi 8 minuti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimo possesso per l’. Recuperare 4 gol in 8? Serve più di un miracolo. Purtroppo il Setterosa ha compromesso la partita con lo 0-3 del primo tempo, esattamente come agli Europei. Non è possibile approcciare sempre le partite con la zavorra insostenibile della tensione per il pass olimpico. Anche il ct dovrà prendersi le proprie responsabilità. M. Plevritou, con un tiro deviato, ci castiga proprio sulla sirena.7-11. Finisce il terzo tempo. 8? Espulsione per Giustini. 18? Palo di Bettini. 48? Finalmente una parata di Banchelli. 1’07” Bettini accorcia con una conclusione da lontanissimo. Perché il Setterosa inizia a lottare solo quando la situazione è disperata?...