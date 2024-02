LIVE Darderi-Bagnis 6-1 | 6-4 ATP Cordoba 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo titolo in carriera nel circuito maggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.43ha vinto il 51% dei punti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 43% con la seconda. L’argentino ha chiuso la partita con 1 ace ed 1 doppio fallo, commesso in occasione del nono game del secondo set. 00.42 In questa partitaha vinto il 78% dei punti con la prima, entrata il 54% delle volte, ed il 61% con la seconda.ha messo a segno 8 aces e 0 doppi falli. 00.41 Termina così una settimana da sogno per Luciano, che ha iniziato la propria settimana dalle qualificazioni e l’ha finita con ilATP della. Grazie a questo successo l’italo-argentino entrerà per la prima volta in top 100, salendo alla posizione numero 76 del ranking ...