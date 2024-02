LIVE Darderi-Bagnis 6-1 | 1-0 ATP Cordoba 2024 in DIRETTA | break in apertura del secondo set per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0non trova i giusti appoggi, sbagliando completamente il colpo da fondo. Al servizio LucianoCompletamente fuori dalla partita, che al momento sta dando l’impressione di non riuscire ad entrare nel match. 1-0: l’argentino è rigido sulle gambe in uscita dal servizio. 0-40 Errore gravissimo di! L’argentino si apre il campo con la prima al centro ma spedisce in corridoio il dritto. 0-30 Si stampa in rete la smorzata di, che era riuscito a ricacciare indietro, il quale era stato costretto a venire avanti da una deviazione del nastro. 0-15 Scarico in uscita dal servizio l’argentino, che arriva in ritardo sulla palla. Al ...