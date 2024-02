LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | il giapponese si aggiudica il primo set

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.53 Un set molto tirato e lottato:ha preso il break di vantaggio nel terzo gioco da 18 punti e l’azzurro ha sprecato nel game successivo tre palle del contro-break. Poi sono arrivati troppi errori, specie dalla parte del rovescio. 6-4SET. Ilsiilparziale in 52 minuti di gioco. 40-15 Concedequesta volta con il dritto. 40-0 Lungo anche questo rovescio, sono tre gli errori di fila. 30-0 Altro brutto errore dicon il rovescio in corridoio. 15-0 Prova ad aggredire con il rovescio, ma finisce lungo di poco. 5-4. Decimo ace perche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport. Constant Lestienne si è aggiudicato per 6-4 il primo set contro ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Bellissimo rovescio in diagonale dell’azzurro. A-40 Due attacchi produttivi per Nishioka che fa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Nishioka. Sale ancora il conto degli ace per Arnaldi: siamo già a otto. Rimane in scia il ... (oasport)

Jannik Sinner debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp nel primo torneo dopo la vittoria del primo Slam 2024. Un anno si arrese in finale a Medvedev, oggi ci arriva come uomo da battere ...Nella serata italiana Matteo Arnaldi debutta nel “Delray Beach Open” ( ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno dell'ATP 250 di Delray Beach tra Matteo Arnaldi e Yoshihito Nishioka. Torna in campo ...