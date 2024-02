LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 6-4 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta tutto al terzo!

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Smorzata perfetta da parte di. 15-0 Buon servizio per. Comincia il terzo set! Al servizio Matteo. 22.35 In 42 minuti conquista questo secondo set: decisiva la percentuale di prime in campo, salita dal 55% al 69%. 6-4 SECONDO SET! Trova soliditàche diventa un muro in questo game eal terzo set. 30-40 Il drittone in cross di! C’è il set point. 30-30 Tiene, resiste con il rovescio ea casa il punto. 30-15 Aggredisce con il rovescioe riesce a sfondare. 15-15 Lungo di poco il dritto di. 15-0 ...

Learn more about the 2024 Delray Beach Open by VITACOST.com on February 12 and get men's singles live stream and odds information.Jannik Sinner debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp nel primo torneo dopo la vittoria del primo Slam 2024. Un anno si arrese in finale a Medvedev, oggi ci arriva come uomo da battere ...Nella serata italiana Matteo Arnaldi debutta nel “Delray Beach Open” ( ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento ...