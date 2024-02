LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 6-4 3-3 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Salgono a 18 gli ace di. 3-3. Vola via il rovescio die si continua a seguire l’ordine dei servizi. 40-15 Terrificante rovescio in anticipo da parte di. 30-15 Non passa lo slice di rovescio del. 15-15 In corridoio il dritto diche ha avuto la chance: non aveva spinto il giapponese. 0-15 Tiene robusto lo scambioe alla fine èa sbagliare con il rovescio. 3-2. Esce alla grande da questo gamecon due bellissime smorzate: hato unacon l’ace. A-40 Deliziosa smorzata da parte del sanremese. 40-40 Il diciassettesimo ...

Learn more about the 2024 Delray Beach Open by VITACOST.com on February 12 and get men's singles live stream and odds information.Jannik Sinner debutterà mercoledì alle 19.30 contro Van de Zandschulp nel primo torneo dopo la vittoria del primo Slam 2024. Un anno si arrese in finale a Medvedev, oggi ci arriva come uomo da battere ...Nella serata italiana Matteo Arnaldi debutta nel “Delray Beach Open” ( ATP 250 - montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento ...