LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 3-3 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | immediato contro-break del giapponese

LIVE Arnaldi-Nishioka 4-6 - ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA : il giapponese si aggiudica il primo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 Un set molto tirato e lottato: Nishioka ha preso il break di vantaggio nel terzo gioco da 18 punti e ... (oasport)

LIVE Arnaldi-Nishioka 1-1 - ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA : comincia l’incontro! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sul nastro la seconda di servizio: arriva il primo doppio fallo. A-40 Servizio e dritto lungolinea ... (oasport)