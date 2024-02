LIVE Arnaldi-Nishioka 1-3 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | il giapponese è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1. Sbaglia con il dritto: ilha vinto un altro game pesante da 14 punti. C’è grande lotta. A-40 Pessima smorzata da parte diche non arriva neanche a metà rete. 40-40 Steccacon il dritto: altro game che si prolunga. A-40 Molto profondi i colpi diche chiude con un bel rovescio lungolinea. 40-40 Gran pressing da parte diche martella con il dritto e alla fine sfonda. A-40 C’è tanto vento ed entrambi non stanno colpendo benissimo:stecca in questa circostanza con il dritto. 40-40 Bellissimo rovescio in diagonale dell’azzurro. A-40 Due attacchi produttivi perche fa anche il quarto ...