LIVE Arnaldi-Nishioka 1-2 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | il giapponese è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Bellissimo rovescio in diagonale dell’azzurro. A-40 Due attacchi produttivi perche fa anche il quarto punto di fila: c’è la palla per il 3-1. 40-40 Scambio prolungato efinisce per affossare il dritto. 30-40 Servizio vincente da parte del. 15-40 Arriva in ritardonello spostamento verso destra e sbaglia. 0-40 Bella smorzata diche chiude poi al volo: tre palle per l’immediato contro-. 0-30 Sul nastro il rovescio al salto di. 0-15 Spinge benesin dalla risposta e chiude con il dritto. 2-1. Ennesimo errore di dritto, troppe imprecisioni per ...