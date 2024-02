Liti per il cibo nella casa del Grande Fratello | c’è un ladro? Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo cinque mesi di convivenza forzata all’interno delladel, i concorrenti finiscono pergare anche per un pezzo di pane o, come in questo caso, per un po’ di sugo o degli yogurt. Nello specifico, infatti, alcuni concorrenti hanno sbottato asserendo checi sia un “seriale”, ma non è tutto. in cucina c’è stata anche una discussione piuttosto accesa tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Eccoè accaduto. Lite tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi al GF La domenica appena trascorsa è stata piuttosto movimentata all’interno delladel GF. Molti concorrenti, ormai, sono allo stremo delle forze, ma non sanno ancora che la data della finale del reality show è prevista tra due mesi. Ad ...