Lite al rione Libertà | un uomo finsce all’ospedale | ai domiciliari un 20enne

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentato omicidio. Questa è l’accusa cui dovrà rispondere unche ora è sottoposto agli arresti. Il giovane, probabilmente con un’arma da taglio, avrebbe colpito, attorno alle ore 20, in via Bari al, procurando all’, ferite all’addome. Soccorso e trasportato in Ospedale l’è stato curato dai sanitari del San Pio che hanno emesso una prognosi di guarigione a 30 giorni. Si ignorano al momento i motivi alla base del gesto. Secondo una sommaria ricostruzione fra i due sarebbe scoppiata una. La vittima sarebbe stata colpita all’intestino ed è ora ricoverato in Ospedale. Sul posto sono poi giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Benevento per avviare le indagini. Al ...