L’Italia rischia di pagare il conto della guerra dei cereali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) NEL MARE IN TEMPESTA dell’agricoltura italiana con i trattori diventati la divisione corazzata delle imprese che hanno sollevato il coperchio delle anomalie di matrice soprattutto europea, il grande mercato deigioca un ruolo fondamentale. Il Made in Italy da tempo vive un forte disagio, agricoltori, imprese agricole, colossi cooperativi chiedono di rimescolare le carte mettendo ordine anche e soprattutto nelle importazioni dall’estero che, così come il mercato le recepisce oggi, mettono in ginocchio il settorecolo italiano. I problemi e la necessità di una svolta covavano sotto la cenere da tempo e i conflitti che oggi incendiano l’Ucraina e il Medio Oriente fino alle acque agitate e diventate pericolose del Mar Rosso fanno da moltiplicatore. E il tappo è saltato. Alberto Stefanati, ferrarese doc, fisico asciutto da atleta del lavoro ...