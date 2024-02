L’intervista Susanna Campione | “Fragilità e violenza | lo schema perverso alla base dell’orrore di Palermo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Fermiamo questa carneficina”. La senatrice di Fratelli d’Italiaè stata la prima a lanciare il grido di dolore, domenica. La strage familiare diha lasciato sgomenti. La senatrice è un avvocato che da anni si occupa delladomestica. Conosce bene le dinamiche dei drammi e dei delitti efferati che si consumano all’interno delle famiglie contro le donne. E’ prima firmataria a riguardo di un disegno di legge – poi confluito nel dl Roccella – . Eppure la strage di Altavilla Milicia che ha visto morire per mano di un uomo oltremoglie anche i suoi due figli per lei rappresenta un punto di non ritorno. Senatrice, la sentiamo particolarmente provata dfuria omicida che la strage dipone allo sgomento di tutti. Lei è ...