L’Inter vince anche senza Inzaghi Il giallo della sfuriata all’intervallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ci teneva, Simone. Dopo due decenni di Lazio, la trasferta romana contro la spondarossa è un personale derby, ma non solo. Il tecnico sapeva bene quali insidie poteva affrontare la sua Inter contro un avversario che veniva da tre vittorie consecutive, spinto in casa da un pubblico che sa bene come trascinare i propri beniamini, tanto che finora la Roma aveva perso all’Olimpico solo contro il Milan il 1° settembre. Sono di una settimana prima le immagini diche, alla fine di Inter-Juventus, va a protestare con Maresca per un cartellinoritenuto un po’ troppo fiscale. Particolarmente in una gara sentita come il derby d’Italia, nella quale non sempre è prassi ammonire per aver abbandonato l’area tecnica, per quanto inappuntabile a termini di regolamento.re ...