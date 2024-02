L’Inter con la Roma ha mostrato la nuova mentalità del gruppo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La vittoria sullahaun’Inter nettamente cresciuta a livello mentale, capace di rialzarsi proprio quando si erano manifestati tutti i fantasmi delle sconfitte. VITTTORIA SIGNIFICATIVA –-Inter non è stata una partita come le altre per i nerazzurri. La vittoria finale conta, ma è solo una parte di quanto successo. Gli uomini di Inzaghi infatti hanno saputo ribaltare una partita in cui tutto sembrava andare per il verso sbagliato. In cui si erano manifestati tutti i fantasmi delle più brucianti sconfitte recenti. PERICOLO DI CROLLO –con laè partita subito in sofferenza, ma poi ha saputo raddrizzare la partita andando in vantaggio. Come era successo col Sassuolo. Poi però è arrivata la rimonta dei giallorossi, dal pari al vantaggio. Come col Sassuolo, nell’unica sconfitta ...