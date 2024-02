L’Intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare | presentazione del rapporto con Fontana

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ROMA – Potenziare le attività adele i servizi al cittadino grazie al. È il progetto a cui la Camera dei deputati sta lavorando e al centro dell’approfondimento del Comitato di Vigilanza sull’attività di documentazione di Montecitorio. Il report, che raccoglie circa un anno disvolto sul tema, sarà presentato mercoledì 14 febbraio, alle 11 in Sala della Regina, in un evento introdotto dal Presidente della Camera dei deputati Lorenzo. In questo 2024 di presidenza italiana del G7, la Camera intende offrire un proprio contributo ai partner proprio in relazione allo sviluppo della tecnologia IA applicata alper la democrazia, anche chiamando a raccolta giovani sviluppatori in una ...