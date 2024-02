L’intellettuale francese e la fine del mondo Una prospettiva dal sud

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In passato la Francia era il nome di un paese; facciamo in modo che nel 1961 non sia il nome di una nevrosi”, scriveva Jean-Paul Sartre nella sua polemica prefazione al libro “I dannati della terra” di Frantz Fanon. Il testo, un elogio metodico ed entusiasta del radicalismo, non manca di sentenze funebri: “Ci stiamo decomponendo”, dice a proposito della Francia. “Eravamo i soggetti della storia e ora siamo i suoi oggetti”, aggiunge. “La guerra civile è prevista per l’autunno o la prossima primavera”, conferma. “Oggi siamo incatenati, umiliati, malati di paura: siamo al nostro minimo storico” affermò sessantatré anni fa. Perché allora è stato necessario riesumare la più grande icona del “Nulla” e riparlarne ora? C’è qualcosa di curioso in questi estratti selezionati, prologo di un testo che alcuni brandiscono oggi per giustificare gli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023 o il ...