Lino Banfi distrugge Sanremo | il dramma di Biden e Cecchettin | quindi | oggi…

Lino Banfi ha partecipato all’ultima serata del Festival di Sanremo seduto in prima fila. In molti hanno notato che in […] (perizona)

“Perché non ridevo mai”. Alla finale di Sanremo 2024 Lino Banfi serissimo : il motivo

Sanremo 2024 passerà Alla storia per tanti motivi. Come ultimo Festival di Amadeus e Fiorello, per esempio, ma anche per i numeri da record, le ... (caffeinamagazine)