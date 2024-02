L’importanza dei traguardi ‘rotondi’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Davide Biocchi Sui mercati finanziari si assiste a un fenomeno significativo, perché gli investitori dimostrano una propensione al rischio non indifferente. Una prova tangibile di questa tendenza è l’andamento dei principali indici, quali il Dax tedesco, l’S&P500 americano e il Nasdaq, che infrangono i rispettivi record storici quasi con frequenza quotidiana. Merita particolare attenzione il raggiungimento di“rotondi” per gli indici menzionati: il Dax ha superato i 17.000 punti, il Nasdaq sta raggiungendo 18.000 e l’S&P500 i 5.000. Queste non sono banali cifre, ma simboli paragonabili a pietre miliari per gli operatori, perché identificanosignificativi. Essi rappresentano, in un certo senso, la materializzazione di aspettative, fiducia nel futuro e anche una certa euforia, che sembrano pervadere il mercato da un po’ di ...