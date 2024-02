Lilly Wachowski regista della commedia queer Trash Mountain

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lasarà impegnata dietro la macchina da presa, senza la sorella Lana, per realizzare il filmsaràdel nuovo film, un progetto prodotto da Colin Trevorrow e scritto da Caleb Hearon. La filmmaker tornerà così alla regia occupandosi per la prima volta di un lungometraggio senza collaborare dietro la macchina da presa con la sorella Lana. I primi dettagli del filmracconterà la storia di un ventenne gay di Chicago che deve tornare in una città di provincia nello stato del Missouri dopo la morte del padre, un accumulatore seriale che ha lasciato una casa piena di oggetti, alcuni di valore e altri ...

La regista Lilly Wachowski sarà impegnata dietro la macchina da presa, senza la sorella Lana, per realizzare il film Trash Mountain.Lily Wachowsky dopo aver lasciato The Matrix Resurrection si lancia su un nuovo progetto: dirigerà la commedia queer Trash Mountain.Lilly Wachowski, nota per essere la mente dietro The Matrix insieme alla sorella Lana, sta per fare il suo debutto alla regia.