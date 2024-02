Ligue 1 | 21° giornata | non si ferma il PSG | colpo Monaco a Nizza | pari per Gattuso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 febbraio 2024 – In1 si è giocata la ventunesimache, di fatto, ci ha ufficiosamente conto che ils Saint Germain sarà per l'ennesima volta campione di Francia. Con la vittoria per 3-1 sul Lilla e la contemporanea sconfitta deldi Farioli, igini volano a +11 sul secondo posto con 13 giornate da disputare. Resta molto interessante la lotta per l'Europa, tra Champions e Europa League, perché tra il secondo e il sesto posto ci sono solo 4 punti. Ripercorriamo i risultati del weekend e vediamo come è cambiata la classifica. I risultati della 21°Turno di1 che si è aperto venerdì con il pareggio tra l'Olympique Marsiglia e il Metz per 1-1. La squadra disi ritrova in ...