L’IA condizionerà i mercati Più dell’emergenza clima

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, la sicurezza informatica e la lotta ai cambiamentitici. Ma anche gli edifici green, le nuove cure contro le malattie incurabili come l’Alzheimer o gli stili di vita emergenti nella popolazione, sempre più sani e orientati al mantenimento della salute. Sono alcuni dei trend di lungo periodo che sembrano ormai destinati a cambiare la società nei decenni a venire e che, proprio per questa loro caratteristica, non sfuggono all’attenzione della comunità finanziaria. Chi investe il patrimonio dei risparmiatori va spesso alla ricerca di società innovative, destinate a macinare ricavi e profitti in futuro e a fare faville sui listini di borsa. Non a caso, questi trend (o megatrend) di lungo termine sono finiti sotto i riflettori di Stephen Freedman (nella foto sopra), capo della ricerca e responsabile dei temi della sostenibilità per Pictet ...