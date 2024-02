Lezione di Barbera sui rapporti tra governo e parlamento

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il premierato voluto dalla maggioranza si pone essenzialmente il problema di dare all'Italia, attraverso l'ediretta, un primo ministro chiaramente responsabile dell'operato deldavanti agli elettori e che non sia più solo il primus inter pares rispetto agli altri ministri. Un obiettivo, questo, che compariva già, seppure con diverse modalità, nel programma elettorale dell'Ulivo, nel testo del diessino Salvi alla Bicamerale D'Alema, nell'ordine del giorno Elia del 2001 e nella riforma istituzionale del centrodestra del 2005. Partendo da questa volontà comune, anche se ormai diluita negli anni, non dovrebbe essere impossibile arrivare a un compromesso, anche se per il momento maggioranza e opposizione sono arroccati nelle rispettive posizioni (Schlein ieri ha ribadito che l'impegno del Pd resta quello di fermare «una riforma pericolosa»). ...

Genchi rivela: “La Barbera e quelle armi manipolate del pentito”(Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – La rivelazione arriva a inizio udienza quando, per la prima volta, Gioacchino Genchi, ex ...Il Bari affonda pesantemente per la seconda volta consecutiva. Stavolta, a impartire una dura lezione ai biancorossi e’ il Palermo, che liquida tra le mura amiche del Barbera 3-0 la formazione di Mari ...Quarta vittoria di fila in casa per il Palermo che batte 3-0 il Bari tra gli applausi degli oltre ventimila tifosi del Barbera. Era da dieci anni che i rosanero fra i professionisti non riuscivano a ...