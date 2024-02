Levate il microfono a De Laurentiis | dal Napoli al Bari | i deliri di un uomo solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mentre ilcampione d’Italia perde anche a San Siro contro il Milan, presenta l’ennesima formazione sconclusionata frutto di un cambio tecnico in corsa e di un mercato schizofrenico, sprofonda al nono posto in classifica, a -7 dalla qualificazione in Champions vitale per qualsiasi club, Aurelio Deparla. Anzi, straparla: parolacce, insulti, gaffe. Idi unal comando di una squadra (anzi due, se consideriamo pure ilin Serie B) devastata dal suo protagonismo. La disastrosa stagione del– passato in pochi mesi da essere la corazzata che dominava il campionato a modesta compagine di centro classifica – non è più una notizia, è stata già oggetto di numerose puntate e discussioni. La novità adesso sono le divagazioni di De ...