L’esorcismo | la setta | la strage | perché Giovanni Barreca ha ucciso la moglie e due dei suoi figli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un esorcismo diventato massacro., 54enne muratore di Altavilla Milicia, è l’uomo che ieri halaAntonella Salamone (41 anni) e i dueKevin (16) ed Emanuel (5) ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo. Allaè sopravvissuta la primogenita, 17 anni, che la polizia ha ritrovato in stato confusionale seduta sul letto della sua stanza. «Hanno fatto un rito per scacciare il demonio», ha raccontato lei stessa agli investigatori. Gli omicidi potrebbero essere avvenuti venerdì 9 febbraio, secondo i primi rilievi del medico legale.ha chiamato i carabinieri soltanto nella notte di domenica. Mentre nel suo cellulare sono stati ritrovati contatti con una coppia di conoscenti di Palermo, che è stata fermata ieri sera. ...