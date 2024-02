L' epilessia a scuola non fa paura | 6mila insegnanti formati

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'in classe non fa più: sono 6.000 complessivamente glidelle scuole di Roma e provinciaa gestire le crisi epitettiche nell'ambito del progetto "Lanon hadelle crisi" promosso dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, avviato nel 2016. In collaborazione con la Lega Italiana Contro l'(Lice), l'iniziativa conta l'adesione di 130 istituti di Roma e provincia, 60 dei quali raggiunti negli ultimi 2 anni. Il dato viene presentato oggi, 12 febbraio, in occasione della Giornata mondiale dell'. L'attività educativa è curata dal personale specializzato del Bambino Gesù (medici, psicologi, infermieri) tramite incontri periodici nelle scuole. Attraverso esercitazioni pratiche e video-tutorial, gli ...

