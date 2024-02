Legnano | armato di pistola rapina il McDonald’s di viale Cadorna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Milano) – Si è presentato alditravisato e,alla mano, ha chiesto il denaro in quel momento in cassa per poi allontanarsi facendo perdere le sue tracce: si è consumata così, in pochi attimi, laai danni del fast food collocato sulla trafficata direttrice a poca distanza dall’ingresso autostradale della Milano Laghi. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, alle 13: un uomo, di probabile nazionalità italiana ma che si è presentato travisato con il volto coperto, è entrato al McDonald ealla mano, probabilmente una semiautomatica, ha subito minacciato i due dipendenti in quel momento presenti in cassa. I due non hanno potuto fare altro che consegnare all’uomo il contenuto della cassa, quantificato in ...