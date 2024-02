Leggevo il Secolo da bambino Ora assumo un compito importante | fare un “giornale per gli italiani”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’incontro con ild’Italia è stato un atto di pura disobbedienza. Era il 1993 quando, dodicenne, mi intrufolavo nella piccola sezione del Msi di Misterbianco per sfogliare l’immancabile copia lasciata sul tavolo. Aprivo quelle pagine – con i titoli cubitali contro i titani della Prima Repubblica – con la curiosità di chi coglieva dall’albero il frutto proibito. Non solo dai precetti di un arco costituzionale che da lì a poco sarebbe crollato: anche dai rimproveri di una madre assai apprensiva, riguardo a quella “pericolosa” passione che accomunava me e mio padre. A distanza di trentun anni, dopo aver puntualmente disobbedito e con una formazione da cronista iniziata proprio su queste colonne, è un grande onore tornare a casa – qui – nella veste di direttore responsabile. Ciò accade in un frangente memorabile: con la destra politica protagonista come mai prima ...