Lega Serie A | l’assemblea vota per il format a 20 squadre Ribadita “la necessità del diritto d’intesa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È terminatadellaA, che ha ribadito la contrarietà alla modifica dele alla riduzione del numero delle. “LaA ha approvato oggi – si legge sulla nota diramata al termine dei lavori -, nel corso delsvoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano”., come detto, anche la volontà di non modificare il, ovvero ildi veto su eventuali riforme: “Nel corso della stessa riunione, è statala assolutadi mantenere nello statuto federale il ...