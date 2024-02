Lega Pro e Panini presentano l’album dedicato alla Serie C

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrende vita la terza edizione della digital collectionC., presentato nella sede diPro, rappresenta “l’ennesimo segnale importante, di crescita”, in termini di visibilità dopo il ritorno della figurina di tutte le sessanta squadre dei tre gironi dellaC Now nella collezione calciatori2023/2024.conferenza stampa congiunta con Aic ea fare gli onori di casa è stato il presidentePro Matteo Marani che ha dato ospitalità al direttore mercato Italia, Alex Bertani, al presidente Aic Umberto Calcagno, all’ex bomber azzurro con trascorsi tra le fila di Sampdoria, Parma, Fiorentina e Lazio, Enrico Chiesa, al campione d’Europa ad Euro2020, Giovanni Di Lorenzo. ...

Roma, 12 feb. (askanews) – “Se non fosse possibile fare di più sull’ Irpef agricola, il ministro Ciriani dovrebbe spiegarlo agli agricoltori e non ... (ildenaro)

Fate largo al Matrix coat , ovvero il trench in pelle Lunghissimo . Un capospalla perfetto per le settimane di transizione da una stagione all’altra, ... (iodonna)

Arriva la terza edizione della “Digital Collection Serie C 2023/24“di Panini. Quest'oggi, nella sede della Lega Pro, è stato presentato il nuovo album ...Prende vita la terza edizione della digital collection serie C. L'album, presentato nella sede di Lega Pro, rappresenta "l'ennesimo segnale importante, di crescita", in termini di visibilità dopo il r ...Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato durante l'evento "Digital Collection Serie C 2023/24" di Panini che si è svolto questa mattina ...