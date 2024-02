Lecco | esonerato il tecnico Bonazzoli | al suo posto Aglietti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Emilianonon è più l’allenatore del. Dopo la sconfitta contro il Bari, la quinta consecutiva, il 45enne di Asola è stato sollevato dall’incarico insieme all’allenatore in seconda Andrea Malgrati e al collaboratoreFrancesco Nenciarini. Il suoè stato preso da Alfredo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno.sarà affiancato dall’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo De Luca e dal preparatore atletico Daniele Sorbello. SportFace.

