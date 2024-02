Leao ha perso la via del gol Straordinario uomo-assist ma il Diavolo ha bisogno delle reti del portoghese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sotto lo sguardo attento di Zlatan Ibrahimovic, sempre più presente accanto al suoe acclamato da tutto lo stadio, la truppa di Pioli ha finalmente sfatato il tabù che non la voleva vincente a San Siro contro i partenopei: da otto stagioni, infatti, il Milan non riusciva a fermare in campionato il Napoli tra le mura amiche. Prima di ieri sera l’ultima vittoria risaliva addirittura al 12 dicembre 2014, quando i rossoneri di Filippo Inzaghi interruppero la volata scudetto degli azzurri di Rafa Benitez grazie alledi Menez e Bonaventura: dopo aver collezionato 3 pareggi e ben 5 sconfitte, dunque, finalmente ilha conquistato tre punti preziosi per blindare il terzo posto e prepararsi al meglio all’esordio in Europa League nel playoff di andata contro il Rennes. Se Theo Hernandez si è preso la scena aprendo le ...