Leadership | forza | carisma | Kolasinac è il tassello di cui l’Atalanta aveva bisogno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Genova. Di conferme ormai non ce ne sarebbe più, perché è chiaro sin dalla prima partita, sul campo del Sassuolo, chein Seadtrovato un elemento potenzialmente cardine su cui costruire la propria stagione. Ebbene, in 6 mesi quella sensazione avuta al Mapei Stadium è stata solamente accresciuta dalle prestazioni del bosniaco, stabilmente tra i migliori in campo ad ogni uscita. E, ovviamente, anche sul campo del Genoa. “Ha giocato un tempo e mezzo da ammonito e non era facile”, ha puntualizzato Gian Piero Gasperini in sala stampa nel post-gara. Un giallo speso in modo necessario dopo un passaggio sbagliato di Ruggeri che poteva prendere in contropiede l’intera difesa. Una mossa intelligente, la giocata giusta, la scelta che in quel momento faceva meglio ...