Le scelte di Mazzarri non stanno pagando

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Oggi le marcature a uomo sono quasi la normalità ai livelli più alti del calcio italiano. Spesso si riconduce questa nostra peculiarità al successo di Gian Piero Gasperini, e a quello dei suoi discepoli, ma non va dimenticato che insieme a lui anche altri allenatori hanno optato per questo principio in fase difensiva. Tra i primi dopo l’attuale tecnico dell’Atalanta c’è anche Walter, che a Torino ad esempio aveva raggiunto il settimo posto nella stagione 18/19 grazie all’aggressività della fase di non possesso (forse vi ricorderete quell’anno Armando Izzo tra i migliori centrali del campionato). Il vantaggio di adottare le marcature a uomo a tutto campo è quello di poter scalare in avanti in maniera semplice ma aggressiva, mettendo in secondo piano i movimenti di reparto e nascondendo le lacune di centrali limitati dal punto di vista delle letture o della ...