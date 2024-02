Le previsioni meteo per martedì 13 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma Nuvolosità irregolare in transito al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile anche tra pomeriggio e sera con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +6°C e +16°C. Lazio Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno in arrivo su tutti i settori. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza sereni sulle regioni di nord-ovest, coperto altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità attesa nella notte. AL CENTRO Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con nevicate sull’Appennino centrale dai 1400 metri, rovesci possibili in Abruzzo. Al pomeriggio ...